المدير التنفيذى للتأمين الشامل: الرئيس السيسى يولى اهتماما كبيرا بمنظومة الصحة

جاء ذلك في كلمة للمهندس حسام صادق، ألقتها نيابة عنه الدكتورة هبة يوسف مدير اردارة خدمة العملاء ومسئول ملف السياحة العلاجية بالهيئة، في المؤتمر الإفريقي الصحي للسياحة العلاجية في نسخته الثالثة، والذي تستضيفه تونس حاليا .



وقال صادق إن هيئة التأمين الصحي الشامل أحدثت تطويرا كبيرا في المنظومة الصحية خلال الفترة الماضية، في ضوء دعم واهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسى بهذه المنظومة، من أجل توفير حياة صحية شاملة وتأمين صحي متكامل لجميع المصريين، مضيفا أن الهيئة ترغب في نقل خبراتها لدولة تونس الشقيقة، ولكافة الدول العربية والإفريقية، وأيضا تبادل الخبرات بين دول القارة الإفريقية الشقيقة .



وتابع أن الهيئة استهدفت تسهيل إجراءات الكشف والتشخيص وتوفير العلاج للمرضى، في ظل الاعتماد المتوازن على طرق التمويل المختلفة للمشروع، حيث يتم التعاقد مع مستشفيات القطاع الخاص لتوفير الخدمات غير المتاحة بالقطاع الحكومي وبأسعار تنافسية يقدمها التأمين الصحي الشامل في ضوء التكامل المطلوب بين كافة الشركاء لتذليل الصعاب وتقديم الخدمة لكافة المصريين بجودة عالية .



الدكتورة هبه يوسف مدير اردارة خدمة العملاء ومسئول ملف السياحة العلاجية بالهيئة



وأشار صادق إلى أن نظام التأمين الصحي الشامل الجديد، يتيح كذلك إمكانية سفر المصريين للعلاج في الخارج، وذلك في حال عدم توفر الخدمات الصحية المطلوبة داخل البلاد، وتلقي الخدمات بالمستشفيات المتعاقدة بالدول الأخرى التي توفر تلك الخدمات طبقا للاشتراطات التي تضعها الهيئة، كما أن الهيئة تدرس حاليا التعاقد مع عدد من المستشفيات في بعض الدول . وأشار صادق إلى أن نظام التأمين الصحي الشامل الجديد، يتيح كذلك إمكانية سفر المصريين للعلاج في الخارج، وذلك في حال عدم توفر الخدمات الصحية المطلوبة داخل البلاد، وتلقي الخدمات بالمستشفيات المتعاقدة بالدول الأخرى التي توفر تلك الخدمات طبقا للاشتراطات التي تضعها الهيئة، كما أن الهيئة تدرس حاليا التعاقد مع عدد من المستشفيات في بعض الدول .



ولفت إلى أن الهيئة تمتلك أفكارا متطورة لتعزيز مواردها الذاتية والاستثمار مع القطاع الخاص، وذلك فى إطار دعم تحسين مستوى وجودة الخدمة الطبية والعلاجية للمرضى المصريين والأجانب، مضيفا أن الدولة المصرية توفر مناخًا مميزًا في ظل التطور الكبير التي شهده القطاع الصحي في مصر للسياحة الصحية، وفي هذا الصدد تقدم هيئة التأمين الصحي الشامل كافة الدعم لهذا المشروع وتدعو إلى التواصل مع كافة الأطراف بالدول العربية والإفريقية الشقيقة لتبادل الخبرات.



وأضاف المدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، أن الهيئة تقدم مجموعة من الخدمات العلاجية للأجانب المقيمين في مصر، لضمان حياة صحية آمنة لهم، وذلك من خلال وثيقة التأمين الطبي للأجانب بأسعار تنافسية وخدمات طبية ذات جودة عالية.