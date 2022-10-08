اليوم السابع
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أكرم القصاص
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"القومي للمرأة" ينفذ مشروعات تمكين سيدات قرى حياة كريمة اقتصادياً بكفر الشيخ

السبت، 08 أكتوبر 2022 03:58 م
"القومي للمرأة" ينفذ مشروعات تمكين سيدات قرى حياة كريمة اقتصادياً بكفر الشيخ تمكين سيدات قرى حياة كريمة اقتصادياً بكفر الشيخ
كفر الشيخ- فريق محافظات

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نفذ المجلس القومي للمرأة بكفر الشخ، اليوم الختامي  من الدورة التدريبية الثانية  " تدريبات التثقيف المالي"برعاية اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ. الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة، وإشراف الدكتورة ماني شاكر، مقررة فرع كفرالشيخ، لتمكين سيدات قرى المبادرة اقتصادياً  بقرية عزب الغرب مركز مطوبس واستهدفت 35 سيدة.

 

قالت الدكتورة ماني شاكر، مقررة فرع كفرالشيخ ،يهدف البرنامج التدريبى إلى توعية وتثقيف السيدات بجميع الأمور المالية والاقتصادية المطلوبة فى حياتهن اليومية ، والتى تمكنهن من إقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر، ويشتمل  البرنامج  على تدريس الدليل التدريبي " التعامل الرشيد مع أموالي" وهو أحد الأدلة التدريبية الدولية المعتمدة من المجلس والصادرة عن منظمة العمل الدولية.

 

وأضافت يتضمن البرنامج  عدة موضوعات منها تحديد  الأهداف المالية، وكيفية تحقيق التوازن بين الاحتياجات والرغبات ، والتعرف على أساليب الادخار المختلفة واختيار الأنسب منها ، بالإضافة إلى كيفية استخدام طرق الدفع و منتجات تحويل الأموال  و كيفية التعامل مع المؤسسات المالية وإدارة المخاطر و خدمات التأمين.

تعدد التدريبات
تعدد التدريبات

 

جانب من التدريبات
جانب من التدريبات

 

التدريبات
التدريبات

 

الحضور
الحضور

 

تمكين سيدات قرى حياة كريمة اقتصادياً بكفر الشيخ
تمكين سيدات قرى حياة كريمة اقتصادياً بكفر الشيخ

 

جانب من التدريبات للسيدات
جانب من التدريبات للسيدات

 


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