القبض على 4 متهمين بترويج المواد المخدرة في القاهرة

كتب محمود عبد الراضي ـ أحمد حسني

تمكنت قوات الأمن من ضبط 4 أشخاص بحوزتهم كمية من المواد المخدرة بقصد الاتجار.

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم حيازة المواد المخدرة والاتجار فيها، تمكنت إدارة مكافحة المخدرات بمديرية أمن القاهرة، من ضبط (أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة المرج)، وبحوزته (كمية من مخدر الحشيش - مبلغ مالى- سلاح أبيض "مطواة" - هاتف محمول).

كما أمكن ضبط (شخصين، لهما معلومات جنائية، مقيمان بدائرة قسم شرطة المرج)، وبحوزتهما (كمية من مخدر الحشيش - كمية من مخدر الهيروين - هاتف محمول - سلاح أبيض "مطواة") .

كما أمكن ضبط (أحد الأشخاص ، مقيم بدائرة قسم شرطة المرج) وبحوزته (كمية من مخدر الحشيش – كمية من الأقراص المخدرة - مبلغ مالى - هاتف محمول) .

بمواجهتهم بما أسفر عنه الضبط، اعترفوا بحيازتهم للمواد والأقراص المخدرة بقصد الاتجار والمبالغ المالية من متحصلات تجارتهم غير المشروعة، والهواتف المحمولة لتسهيل الإتصال بعملائهم، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.