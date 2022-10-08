القبض على عاطل بحوزته كمية من الحشيش في كفر الشيخ

تلقى اللواء خالد عبد السلام، مدير أمن كفر الشيخ، إخطارا من العميد هيثم عبد المقصود، مدير فرع البحث الجنائي لغرب كفر الشيخ، بتلقيه معلومات سرية موثوق منها، وأكدتها التحريات، بقيام عاطل من ذوي المعلومات، بترويج المواد المخدرة بدائرة مركز ومدينة فوه على زبائنه.

وبعد تقنين الإجراءات تم ضبط"إ.ع. خ.م" ٤٤ سنة عاطل، ومقيم ببندر فوه، من ذوي المعلومات الجنائية، متلبسا أثناء قيامه بترويج المواد المخدرة ومعه كيلو ونصف حشيش وميزان حساس ومبلغ مالي حصيلة المبيعات وتليفون محمول ، وتم اقتياده لمركز شرطة فوه وتحرر له محضر شرطة برقم 9474 لسنة 2022 جنايات مركز شرطة فوه وتم إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.