السيطرة على حريق نشب على سطح منزلين في قنا

تلقى اللواء إيهاب طه، مدير أمن قنا، إخطارا يفيد السيطرة على حريق نشب في سطح منزلين، وحوش بمركز قوص جنوب محافظة قنا، وعلى الفور دفعت قوات الحماية المدنية تحت إشراف العميد هاني الأتربي، مدير الحماية المدنية بقنا، والسيطرة على الحريق قبل امتداده للأماكن المجاورة.

تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لتولي التحقيقات والسيطرة على الحريق قبل امتداده للأماكن المجاورة.