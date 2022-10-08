اليوم السابع
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السبت، 08 أكتوبر 2022 03:58 م
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السيطرة على حريق نشب على سطح منزلين في قنا

السبت، 08 أكتوبر 2022 03:35 م
السيطرة على حريق نشب على سطح منزلين في قنا حريق - أرشيفية
قنا صابر سعيد

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تمكنت قوات الحماية المدنية بقنا، اليوم السبت، من السيطرة على حريق نشب في سطح منزلين ومخالفات خلف مدرسة بقوص جنوب محافظة قنا.
 
تلقى اللواء إيهاب طه، مدير أمن قنا، إخطارا يفيد السيطرة على حريق نشب في سطح منزلين، وحوش بمركز قوص جنوب محافظة قنا، وعلى الفور دفعت قوات الحماية المدنية تحت إشراف العميد هاني الأتربي، مدير الحماية المدنية بقنا، والسيطرة على الحريق قبل امتداده للأماكن المجاورة.
 
تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لتولي التحقيقات والسيطرة على الحريق قبل امتداده للأماكن المجاورة.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


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