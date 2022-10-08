اليوم السابع
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أكرم القصاص
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السيطرة على حريق فى منزل بالفيوم دون إصابات

السبت، 08 أكتوبر 2022 11:38 ص
السيطرة على حريق فى منزل بالفيوم دون إصابات حريق - أرشيفية
الفيوم رباب الجالي

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تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة الفيوم من السيطرة على حريق شب بمنزل مكون من طابق واحد بمنطقة دمو دون وقوع إصابات وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق 
 
كان اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم تلقى اخطارا بنشوب حريق بمنزل بمنطقة دمو وعلي الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الحماية المدنية و الإسعاف الي مكان الحادث وتبين نشوى الحريق في منزل مكون من طابق واحد بجوار المسجد البحري وتم إخماده دون إصابات وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق 
 
 
 

الحماية المدنية بالفيوم

مستشفى الفيوم العام

الفيوم

محافظة الفيوم



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