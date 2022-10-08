السيطرة على حريق بــ3 أحواش فى سوهاج دون حدوث إصابات

كان اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من مأمور مركز شرطة سوهاج يفيد بنشوب حريق بــ 3 أحواش وتمت السيطرة عليه بمعرفة قوات الحماية المدنية، وتمت محاصرة النيران ومنع إمتدادها للأحواش المجاورة.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العميد حمود طه رئيس مباحث المديرية والعقيد طارق أبوسديره مفتش مباحث المركز و تبين نشوب الحريق بحوش ملحق بمنزل ملك المدعو أحمد ع س ن 50 سنة تاجر وإمتد لحوشين مجاورين ملك كل من أحمد خ م ا 24 سنة مزارع ، وصديق م ط م 40 سنة مزارع ويقيمون بذات الناحية وتم الدفع بـ " 2 " سيارة إطفاء والسيطرة علي الحريق وإخماده وجاري التبريد " دون حدوث إصابات ".

وبسؤال المذكورين بمضمون ما تقدم وأرجعوا سبب الحريق إلي تطاير شرر من فرن بلدي بحوش الأول واحتراق كمية من البوص والتبن ونفوا الشبهة الجنائية تم تحرير محضرا بالواقعة وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق.