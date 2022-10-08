السيطرة على حريق التهم محتويات مدرسة ابتدائية في الدقهلية

كان اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، إخطاراً من اللواء محمد عبد الهادي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة منية النصر من إدارة شرطة النجدة بنشوب حريق داخل مدرسة الشهيد رمضان البسيوني الإبتدائية .

وعلى الفور انتقل ضباط المباحث و قوات الحماية المدنية، وتم الدفع بعدد من سيارات الإطفاء والسيطرة على الحريق وإخماده.

وبالفحص تبين أن سبب الحريق ماس كهربائي، ولاتوجد أي إصابات بشرية ووجود بعض الخسائر المادية وجاري حصرها.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وجاري العرض علي النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.