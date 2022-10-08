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السيدة انتصار السيسى: نستلهم من ذكرى مولد النبى أسمى معانى الرحمة والمحبة

السبت، 08 أكتوبر 2022 12:11 م
السيدة انتصار السيسى: نستلهم من ذكرى مولد النبى أسمى معانى الرحمة والمحبة السيدة انتصار السيسى قرينة رئيس الجمهورية
كتب محمد الجالى

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تقدمت السيدة انتصار السيسى، قرينة رئيس الجمهورية بالتھنئة للشعب المصري والأمة العربیة والإسلامیة بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشریف، قائلا: "تلك المناسبة المباركة التي نستلھم منھا أسمى معاني الرحمة والمحبة والتواضع والإرادة الصادقة". 
 
وكتبت السيدة انتصار السيسى، على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك":"سلام الله على نبینا الكریم، داعیة المولى عز وجل أن یعید ھذه المناسبة الطیبة بالخیر والیمن والبركات على وطننا الغالي مصر. كل عام وأنتم بخیر"
 
تدوينه السيدة انتصار السيسي
تدوينه السيدة انتصار السيسي

 


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