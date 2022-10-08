الخارجية الفرنسية: نساهم فى جهود الوساطة الأمريكية حول الحدود البحرية بين إسرائيل ولبنان

إيمان حنا

نشرت السفارة الفرنسية ببيروت تغريدة لوزارة الخارجية الفرنسية، أشارت فيها إلى أن فرنسا تساهم بنشاط في الوساطة الأميركية الهادفة للتوصل إلى اتفاق حول الحدود البحرية بين إسرائيل ولبنان، وفق الوكالة الوطنية لإعلام لبنان.

وأكدت السفارة، أن الاتفاق من شأنه أن يسهم في استقرار وازدهار المنطقة"، وقالت: "ندعو جميع الجهات الفاعلة للعمل على ذلك".

وكان السفير حسام زكى الأمين العام المساعد للجامعة العربية، قد أكد أن موقف الجامعة العربية من مسألة ترسيم الحدود البحرية التي تجرى عبر الوسيط الأمريكي واضح ويتمثل بتأييد كامل للبنان في الاتفاق وأهدافه وما يقوم به للحفاظ على حقوقه، وسبق أن أعلنّا ذلك سابقاً، وأؤكد عليه مجدداً الآن، فالجامعة تساند وتؤيد الحقوق اللبنانية في أراضي لبنان ومياهه، وتقف الى جانبه في هذه المسألة. وفق بيان لرئاسة لبنان .

أضاف، أن رؤيتنا لمبادرة عربية من أجل لبنان، تقضي بوجوب أن تحدث تفاهمات لبنانية داخلية، ويجب على السياسيين اللبنانيين التواصل مع بعضهم للوصول إلى ما يجب الوصول إليه، أي إلى اتفاق حول الاستحقاق الرئاسي، أما العوامل الخارجية حتى ولو كانت على غرار دعم الجامعة العربية، فتبقى خارجية ولا ينبغي أن يكون الاعتماد الأساسي عليها.