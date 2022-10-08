البابا تواضروس يفتتح العام الدراسى الجديد وتخريج دفعة جديدة بأكليريكية الإسكندرية

الاسكندرية جاكلين منير

افتتح البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اليوم، حفل افتتاح العام الدراسي الجديد وتخريج دفعة جديدة من خريجي الكلية الأكليريكية بالإسكندرية بمسرح المقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية بالاسكندرية.

بدأ الحفل بكلمة ترحيب من القمص اندراوس متي وكيل الكلية وضح فيها رؤية وهدف الكلية وعمل على منظومة التطوير الجديدة من حيث تشكيل الاقسام الرئيسية للكلية والمناهج والمحاضرين واسلوب التعليم الحديث وطرق الامتحان المتطورة

ثم ألقي قداسة البابا كلمة شكر فيها القمص ابرام بشوندي وكيل الكلية السابق علي الفترة السابقة التي قاد فيها الكلية وتحدث قداسته من رسالة معلمنا بولس الرسول لتلميذه تيموثاوس "وَمَا سَمِعْتَهُ مِنِّي بِشُهُودٍ كَثِيرِينَ، أَوْدِعْهُ أُنَاسًا أُمَنَاءَ، يَكُونُونَ أَكْفَاءً أَنْ يُعَلِّمُوا آخَرِينَ أَيْضًا.فَاشْتَرِكْ أَنْتَ فِي احْتِمَالِ الْمَشَقَّاتِ كَجُنْدِيٍّ صَالِحٍ لِيَسُوعَ الْمَسِيحِ.لَيْسَ أَحَدٌ وَهُوَ يَتَجَنَّدُ يَرْتَبِكُ بِأَعْمَالِ الْحَيَاةِ لِكَيْ يُرْضِيَ مَنْ جَنَّدَهُ وَأَيْضًا إِنْ كَانَ أَحَدٌ يُجَاهِدُ، لاَ يُكَلَّلُ إِنْ لَمْ يُجَاهِدْ قَانُونِيًّا. يَجِبُ أَنَّ الْحَرَّاثَ الَّذِي يَتْعَبُ، يَشْتَرِكُ هُوَ أَوَّلًا فِي الأَثْمَارِ.افْهَمْ مَا أَقُولُ. فَلْيُعْطِكَ الرَّبُّ فَهْمًا فِي كُلِّ شَيْءٍ" (2 تي2 : 2- 7) عن العلاقة التفاعلية بين المدرس والدارس والجهد والتعب الذي يحتاجه الدارس مستشهدا بالشهداء الذين سفكوا دمائهم من اجل سلامة واستقامة التعليم.

وبعدها قام قداسته بتخريج دفعة 2022 م وتسليم شهادات التخرج والقي الخريجين التعهد الخاص بهم.

حضر الحفل الانبا ايلاريون اسقف عام كنائس قطاع غرب الاسكندرية والانبا هرمينا الاسقف العام لكنائس قطاع شرق الإسكندرية والقمص ابرام اميل وكيل البطريركية بالاسكندرية.



البابا تواضروس يفتتح العام الدراسي الجديد وتخريج دفعة جديدة باكليريكية الاسكندرية



البابا تواضروس يفتتح العام الدراسي الجديد وتخريج دفعة جديدة باكليريكية الاسكندرية (3)



البابا تواضروس يفتتح العام الدراسي الجديد وتخريج دفعة جديدة باكليريكية الاسكندرية (4)



البابا تواضروس يفتتح العام الدراسي الجديد وتخريج دفعة جديدة باكليريكية الاسكندرية (5)



البابا تواضروس يفتتح العام الدراسي الجديد وتخريج دفعة جديدة باكليريكية الاسكندرية (1)