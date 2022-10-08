البابا تواضروس يشهد عرض مشروع "خادم بكرة" بالإسكندرية.. صور

شهد البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اليوم عرض فكرة مشروع برنامج خادم بكرة تحت شعار "خادم بكرة.. حلم بكرة للكنيسة" وذلك بمسرح المقر البابوى بالكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية.

ويستهدف الموسم الأول البرنامج براعم كنائس قطاع وسط الإسكندرية "أولاد وبنات الصف الخامس والسادس الابتدائي" لإعداد خادم أورثوذكسى واعى وناضج بمنهج متطور فى المهارات الخاصة والابداع soft skills & creativity.

وبدأ العرض بكلمة من القس يوحنا وديع مسئول خدمة ابتدائى بالقطاع وعرض متكامل من خدام البرنامج عن رؤية وهدف البرنامج وقدم الاولاد المشاركين بالبرنامج عرض لمشروع حضور البرنامج وناقش قداسته الاولاد فى المشروعات المقدمة، وبعدها القى قداسته كلمة شكر تحت عنوان " اجتهد - احلم - اخدم" وزع قداسته شهادات التقدير على الخدام والاولاد.

حضر اللقاء الانبا ايلاريون الاسقف العام لكنائس قطاع غرب الاسكندرية والأنبا هرمينا الأسقف العام لكنائس قطاع شرق الإسكندرية والقمص إبرام إميل وكيل البطريركية بالإسكندرية.