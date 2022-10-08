اليوم السابع
Ads
السبت، 08 أكتوبر 2022 01:57 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

البابا تواضروس يشهد عرض مشروع "خادم بكرة" بالإسكندرية.. صور

السبت، 08 أكتوبر 2022 01:19 م
البابا تواضروس يشهد عرض مشروع "خادم بكرة" بالإسكندرية.. صور
الأسكندرية جاكلين منير

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

شهد البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اليوم عرض فكرة مشروع برنامج خادم بكرة تحت شعار "خادم بكرة.. حلم بكرة للكنيسة" وذلك بمسرح المقر البابوى بالكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية.

 

ويستهدف الموسم الأول البرنامج براعم كنائس قطاع وسط الإسكندرية "أولاد وبنات الصف الخامس والسادس الابتدائي" لإعداد خادم أورثوذكسى واعى وناضج بمنهج متطور فى المهارات الخاصة والابداع soft skills & creativity.

 

وبدأ العرض بكلمة من القس يوحنا وديع مسئول خدمة ابتدائى بالقطاع وعرض متكامل من خدام البرنامج عن رؤية وهدف البرنامج وقدم الاولاد المشاركين بالبرنامج عرض لمشروع حضور البرنامج وناقش قداسته الاولاد فى المشروعات المقدمة، وبعدها القى قداسته كلمة شكر تحت عنوان " اجتهد - احلم - اخدم" وزع قداسته شهادات التقدير على الخدام والاولاد.

 

حضر اللقاء الانبا ايلاريون الاسقف العام لكنائس قطاع غرب الاسكندرية والأنبا هرمينا الأسقف العام لكنائس قطاع شرق الإسكندرية والقمص إبرام إميل وكيل البطريركية بالإسكندرية.

البابا-تواضروس-يشهد-عرض-مشروع-خادم-بكرة
البابا-تواضروس-يشهد-عرض-مشروع-خادم-بكرة

 

البابا-تواضروس-يشهد-عرض-مشروع-خادم-بكرة--بالإسكندرية
البابا-تواضروس-يشهد-عرض-مشروع-خادم-بكرة--بالإسكندرية

 

عرض-مشروع-خادم-بكرة--بالإسكندرية
عرض-مشروع-خادم-بكرة--بالإسكندرية

 


الاسكندرية

البابا تواضروس

عظة البابا

المقر البابوى



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة