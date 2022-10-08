اليوم السابع
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الأوقاف تعلن افتتاح 17 مسجدًا الجمعة المقبلة

السبت، 08 أكتوبر 2022 07:00 م
الأوقاف تعلن افتتاح 17 مسجدًا الجمعة المقبلة افتتاح مساجد
كتب على عبد الرحمن

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أعلنت وزارة الأوقاف ، افتتاح 17 مسجدًا الجمعة المقبلة ، منها 16 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و مسجد واحد صيانة ليصل إجمالي ما تم افتتاحه من 1/ 7/ 2022م حتى تاريخه ( 253 ) مسجدًا، منها ( 205 ) مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و 48 مسجدًا صيانة، وهي على النحو التالي:
 
أولًا: مساجد الإحلال والتجديد:
مديرية أوقاف أسيوط
1. أولاد علام – أولاد سراج – الفتح 
2. آل بعزق – الشناينة- صدفا 
3. الخلايفة- مدينة ابنوب
4. أولاد علي صبره – القصير - القوصية
5. المعز – مدينة مبارك - أسيوط
6. الشيخ علي – العوامر - ابنوب
7. الشهيد حمادة – مير – القوصية 
 
مديرية أوقاف الإسماعيلية
8. حسن أبو إسماعيل – تل الحطب – التل الكبير 
9. الشهداء – الهوانية – القصاصين 
 
مديرية أوقاف أسوان
10. الحسن – الرديسية – مركز إدفو 
 
مديرية أوقاف كفر الشيخ 
11. المستشار مدحت سراج الدين – الجرد – بيلا – كفر الشيخ
12. الرحمة – عبد الرحمن الفاضي – سيدي سالم غرب 
 
مديرية أوقاف الدقهلية
13. التوحيد – ميت فارس – بني عبيد 
14. الإيمان – أبو داوود السباخ – تمي الأمديد
15. النو ر – الخمسة – تمي الأمديد 
 
مديرية أوقاف الإسكندرية
16. غيث – طيبة 2 – النهضة – العامرية أول 
 
ثانيًا: مسجد الصيانة:
مديرية أوقاف شمال سيناء
1. سلامة أبو عبدون – الشيخ زويد
 
 

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