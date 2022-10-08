اليوم السابع
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السبت، 08 أكتوبر 2022 05:26 م
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ارتفاع عدد مصابى تسريب غاز الكلور بمحطة صرف صحى الشرقية إلى 10 عمال

السبت، 08 أكتوبر 2022 05:20 م
ارتفاع عدد مصابى تسريب غاز الكلور بمحطة صرف صحى الشرقية إلى 10 عمال إسعاف - أرشيفية
الشرقية فتحية الديب

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ارتفع عدد مصابى محطة بمحطة معالجة الصرف الصحى بقرية الديدامون نطاق مركز فاقوس بمحافظة الشرقية، نتيجة تسريب غاز الكلور إلى 10 عمال باختناقات، وتم نقل 4 منهم إلى مستشفى فاقوس المركزى لتلقى الإسعافات الأولية، فيما تم إسعاف 6 آخرين فى موقع البلاغ ورفضوا النقل.

 

تلقى اللواء محمد صلاح، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد الجمسي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بلاغا بحدوث تسريب غاز الكلور بمحطة معالجة الصرف الصحى بقرية الديدامون مركز فاقوس.

 

انتقلت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة فاقوس، ورجال الحماية المدنية وسيارات الإسعاف لموقع البلاغ، وجاري التعامل من قبل رجال الحماية والجهات المعنية.

 

فيما أسفر ذلك عن إصابة أربعة عمال باختناق نتيجة نتيجة استنشاق غاز الكلور وتم نقلهم إلى مستشفى فاقوس المركزى لتلقى الاسعافات الاولية .

 


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