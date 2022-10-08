إصابة 4 أشخاص فى حادث انقلاب دراجة بخارية على طريق بنى سويف دمو

وتلقى اللواء أسامة حلمى مساعد وزير الداخلية لأمن بنى سويف إخطارا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث انقلاب دراجة بخارية على طريق بنى سويف دمو نطاق مركز ناصر.

ونقلت سيارات الإسعاف التابعة لمرفق بنى سويف 4 مصابين إلى مستشفى بنى سويف التخصصى لتلقى العلاج اللازم.

واستقبل مستشفى بنى سويف التخصصى هدي عبد الجيد حسن 21 سنة مقيم مركز ناصر مصاب اشتباه كسر بالحوض وكدمات وسحجات ، محمد عبد الستار 52 سنة مقيم اللاهون مصاب اشتباه كسر بالزراع الايمن ، زاهية حلفاية عبد الله 53 سنة مقيم الجرابعة مصاب جروح وسحجات ، ابراهيم سيد علي 34 سنة مصاب كسر بالفخذ الايسر