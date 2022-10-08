اليوم السابع
Ads
السبت، 08 أكتوبر 2022 02:22 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

إصابة 4 أشخاص فى حادث انقلاب دراجة بخارية على طريق بنى سويف دمو

السبت، 08 أكتوبر 2022 01:28 م
إصابة 4 أشخاص فى حادث انقلاب دراجة بخارية على طريق بنى سويف دمو انقلاب دراجة - أرشيفية
بنى سويف هانى فتحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أصيب 4 أشخاص اليوم السبت فى حادث انقلاب دراجة بخارية على طريق بنى سويف دمو الصحراوى نطاق مركز ناصر بمحافظة بنى سويف.
 
وتلقى اللواء أسامة حلمى مساعد وزير الداخلية لأمن بنى سويف إخطارا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث انقلاب دراجة بخارية على طريق بنى سويف دمو نطاق مركز ناصر.
 
ونقلت سيارات الإسعاف التابعة لمرفق بنى سويف 4 مصابين إلى مستشفى بنى سويف التخصصى لتلقى العلاج اللازم.
 
واستقبل مستشفى بنى سويف التخصصى  هدي عبد الجيد حسن 21 سنة  مقيم مركز ناصر  مصاب اشتباه كسر بالحوض وكدمات وسحجات ، محمد عبد الستار 52 سنة مقيم اللاهون  مصاب اشتباه كسر بالزراع الايمن ، زاهية حلفاية عبد الله 53 سنة مقيم الجرابعة  مصاب جروح وسحجات ، ابراهيم سيد علي 34 سنة مصاب  كسر بالفخذ الايسر
 
 

 


بنى سويف

اخبار بنى سويف

اخبار مصر

اخبار المحافظات

اسعاف بنى سويف



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة