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أمريكا ترصد 5 ملايين دولار مقابل معلومة للعثور على قتلة 4 من قواتها بالنيجر

السبت، 08 أكتوبر 2022 11:24 ص
أمريكا ترصد 5 ملايين دولار مقابل معلومة للعثور على قتلة 4 من قواتها بالنيجر القوات الأمريكية - أرشيفية
كتب عبد الوهاب الجندى

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أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية رصد مكافأة قدرها 5 ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات عن الهجوم المسلح الذي وقع في النيجر عام 2017، وأسفر عن مقتل 4 من جنودها.

وقالت السفارة الأمريكية في النيجر، إن مكافأة الخمسة ملايين دولار ستمنح مقابل "الحصول على معلومات تؤدي إلى محاكمة المسؤولين عن كمين تونغو تونغو".

وأضاف البيان أن ملصقات ستوضع في أنحاء نيامي ومنطقة تيلابيري (غرب) حيث وقع الكمين.

يذكر أنه في أكتوبر 2017 قتل 9 عسكريين، بينهم 4 أمريكيين و5 نيجريين، في كمين نصبه مسلحون قرب قرية تونغو تونغو على بعد حوالي 20 كيلو مترا من الحدود مع مالي.

 


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