أسعار الذهب ترتفع 5 جنيهات وعيار 21 يسجل 1080 جنيها للجرام

كتب - إسلام سعيد

شهدت أسعار الذهب اليوم السابع ارتفاع بحوالي 5 جنيهات قبل قليل، وذلك في سوق الصاغة، حيث صعد عيار 21 من 1075 إلى 1080 جنيها، وقد تشهد أسعار الذهب عدة تغيرات في الساعات القادمة بسبب عوامل العرض والطلب.

أسعار الذهب اليوم:

عيار 18 يسجل 926 جنيها.

عيار 21 يسجل 1080 جنيها.

عيار 24 يسجل 1235 جنيها.

الجنيه الذهب 8640 جنيها.

شهدت أسعار الذهب في مصر هذا الأسبوع تراجع بحوالي 25 جنيها للجرام، وذلك على خلفية الهبوط الكبير في الطلب على الذهب بعد دخول موسم المدارس وزيادة في معروض الذهب في الأسواق، الأمر الذي تسبب في هبوط ملحوظ في أسعار الذهب بصورة ملحوظة هذا الأسبوع، ليتراجع جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر تداولا من 1100 جنيها إلى 1075 جنيها بختام تداولات الأسبوع.

وأعلنت شعبة الذهب في الغرفة التجارية، أن المعروض الوفير من الذهب وانخفاض الطلب سببا حدوث هذا التراجع الملحوظ في سعر كافة الأعيرة الذهب المتداولة في مصر، فعلى الرغم من الارتفاع العالمي للذهب لمستويات تتجاوز 1700 دولار فإن سعر الذهب في السوق المصري يواصل تسجيل تراجعات ملحوظة بسبب تراجع الطلب والشراء في المقابل زيادة بمعروض الذهب.

وأشارت شعبة الذهب في نشرتها، إلى أن كل هبوط في سعر الذهب يعتبر فرصة ملائمة للشراء، وأن الأسعار لن تستقر طويلا عند مستوياتها الحالية، وأن التغيرات ستحدث لا محالة سواء عن طريق التغيرات في الأونصة العالمية أو حدوث تغيرات في سعر العملة بمصر "الدولار" وتغير في عوامل الطلب في السوق، لذلك قد تشهد الساعات القادمة تغيرات في أسعار الذهب.