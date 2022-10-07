5 أشياء يجب تضمينها في النظام الغذائي لمريضات سرطان الثدي

كتبت فاطمة خليل

أكتوبر هو شهر التوعية عن سرطان الثدي ، ومن المهم أن يكون لديك نظام غذائي صحي لمرضى السرطان وإليك كل ما تحتاج إلى تضمينه في ما تأكله، ومن الضروري للغاية اتباع نظام غذائي صحي عند الإصابة بسرطان الثدى واقترح بعض الباحثين أن العوامل الغذائية يمكن أن تكون مسئولة عن 30-40% من جميع أنواع السرطان، بحسب موقع "Health".

وتشير الأبحاث إلى أن هذه الأطعمة قد تقلل من خطر الإصابة بالسرطان وتمنع نمو السرطان وتطوره:

1. الخضراوات الورقية الخضراء

الخضراوات الورقية الخضراء مثل اللفت والسبانخ والكرنب هي بعض من العديد من الخضر الورقية الداكنة التي يمكن أن تحارب سرطان الثدي. "إنها محملة بمضادات الأكسدة التي يمكن أن تقضي على السرطان المسببة للجذور الحرة. في دراسة نشرت عام 2012 في مجلة المعهد الوطني للسرطان ، وجد الباحثون أن النساء اللائي تناولن الخضار الورقية الداكنة كان لديهن خطر أقل بكثير من الإصابة بسرطان الثدي مقارنة بالنساء اللائي لم يأكلن هذه الخضراوات.

2. الخضراوات الصليبية

تحتوي الخضراوات الصليبية مثل الملفوف والقرنبيط والبروكلي على مواد كيميائية نباتية تعرف باسم أيزوثيوسيانات والإندول والتي يبدو أن لها تأثير وقائي ضد بعض أنواع السرطان بما في ذلك سرطان الثدي كما أنه يمنع نمو السرطان وتطوره.

3. الأسماك الدهنية

تشتهر الأسماك الدهنية مثل السلمون والسردين والماكريل بفوائدها الصحية الفعالة، حيث إن محتوياتهم من أحماض أوميجا 3 الدهنية والسيلينيوم ومضادات الأكسدة قد توفر تأثيرات واقية من السرطان."

4. الفاصوليا والبقوليات

الفاصوليا غنية بالألياف والفيتامينات والمعادن على وجه التحديد ، قد يساعد محتواها العالي من الألياف في إدارة الوزن للناجين من سرطان الثدي ، وهو أمر صعب للغاية بالنسبة لهن.

مريضات سرطان الثدي يمكن أن يتناولوا الفاصوليا، الفاصوليا السوداء ، الفول ، ، والحمص في نظامهم الغذائي اليومي".

5. الخضار الذى يحتوى على مادة الأليوم

يأتي الثوم والبصل والكراث ضمن خضراوات التي تحتوى على مادة الأليوم التي تحتوي على مجموعة من العناصر الغذائية ، بما في ذلك مركبات الكبريت العضوي والفلافونويد ومضادات الأكسدة.

يمكن أن يساعد استهلاك خضروات الأليوم في منع الإصابة بسرطان الثدي تم اقتراح S-allylcysteine ، وهو مركب موجود في البصل ، لقمع تكاثر الخلايا والالتصاق وغزو خلايا سرطان الثدي.

الليسين ، أحد مكونات الثوم ، لديه القدرة على منع تكاثر خطوط خلايا سرطان الثدي.