الصحة تكشف أعراض الإصابة بسرطان الثدى.. اعرف التفاصيل

كتب وليد عبد السلام

كشفت وزارة الصحة والسكان عن أعراض الإصابة بسرطان الثدى مؤكدة أن الكشف المبكر عن المرض يساهم في العلاج والتعافى السريع .

وقالت وزارة الصحة والسكان : تتمثل أعراض الإصابة بسرطان الثدى في ظهور كتلة أو سماكة فى الثدى وكذلك تغيير في حجم الثدى أو شكلة أو مظهرة بالاضافة إلي تغيير في مظهر الحلمة أو تغيير في الجلد المحيط بها.

قالت وزارة الصحة والسكان، إنه يمكن الحماية من الإصابة بسرطان الثدى من خلال الالتزام بالرضاعة الطبيعية، مشيرة إلى أن مبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة المصرية تقدم كل الخدمات للسيدات بالمجان.

وأضافت وزارة الصحة والسكان، أن المبادرة تتبع أحدث البروتوكولات العالمية لعلاج سرطان الثدي، من خلال 14 مركزًا تابعًا لوزارة الصحة والسكان، بالإضافة إلى تفعيل هذه البروتوكولات فى 14 مستشفى تابعا للمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، وذلك لعلاج السيدات بالمجان، ضمن رؤية القيادة السياسية للاهتمام بالصحة العامة للمواطنين.

وتابعت، أنه تم توفير خدمات الفحص للسيدات بالمبادرة من خلال 3538 وحدة صحية على مستوى محافظات الجمهورية، بالإضافة إلى مشاركة 102 مستشفى، لتقديم الخدمة الطبية للسيدات اللاتى تتطلب حالاتهن إجراء فحص متقدم، لافتًا إلى أنه يمكن معرفة أماكن تلك الوحدات من خلال الموقع الرسمى للمبادرة http://www.100millionseha.eg، بالإضافة إلى تلقى الاستفسارات من خلال الخط الساخن لمبادرة 100 مليون صحة على الرقم 15335.