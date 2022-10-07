اليوم السابع
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الجمعة، 07 أكتوبر 2022 01:26 م
أكرم القصاص
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للحرف اليدوية والتراثية بالقاهرة..

35 عارضا وعارضة من أصحاب الحرف التراثية بسوهاج يشاركون فى معرض "تراثنا"

الجمعة، 07 أكتوبر 2022 01:05 م
35 عارضا وعارضة من أصحاب الحرف التراثية بسوهاج يشاركون فى معرض "تراثنا" المشاركون فى المعرض
سوهاج محمود مقبول

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قال اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج، إن 35 عارضا وعارضة من أصحاب الحرف التراثية والمنتجات اليدوية من أبناء محافظة سوهاج سوف يشاركون بعرض منتجاتهم في معرض "تراثنا"، والذي يقام بالقاهرة، تحت رعاية السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، في الفترة من 9 وحتى 15 أكتوبر الجاري، وذلك بالجناح الخاص ببرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر.

 

وأكد محافظ سوهاج علي اهتمام القيادة السياسية بتنمية التكتلات الاقتصادية بمحافظة سوهاج، ومساعدة أصحاب الحرف التراثية والمنتجات اليدوية في تطوير منتجاتهم وتسويقها وفقا لأحدث أساليب العرض والتسويق، مشيرا إلى  تقديم كل الدعم والمساندة للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بالمحافظة ومساندة أصحابها من خلال توفير المعارض الدائمة لهم بأماكن متميزة بالمحافظة، وتسهيل حصولهم علي قروض ميسرة من صندوق التنمية المحلية وبرنامج مشروعك للتوسع في تلك الصناعات والمشروعات وتطويرها و توفير فرص عمل مستقرة وناجحة .

 

ومن جانبها أوضحت الدكتورة نجاة موسي مدير وحدة التنفيذ المحلية بالمحافظة أن سوهاج تشارك هذا العام بعدد ١٨ عارضة من تكتل التلى بجزيرة شندويل، و ١٤ عارضا وعارضة لمنتجات النسيج بالكوثر وأخميم ، و ٣ عارضين لمنتجات الأثاث بطهطا، لافتة الي تنفيذ توجيهات السيد المحافظ بتقديم كافة أوجه الدعم والمساندة للمشاركين بالمعرض من أبناء المحافظة.

 

ومن جانبهم توجه العارضين والعارضات من أبناء سوهاج بالشكر للسيد رئيس الجمهورية،  على توفير تلك الفرصة لعرض منتجاتهم، مؤكدين علي سعادتهم بتلك الفرصة التي حصلوا عليها للتواجد في هذا المعرض الهام.

 

جدير بالذكر أن "معرض تراثنا" يعد أكبر معرض للحرف اليدوية والتراثية، والذي يقام بشكل دوري كل عام، ويشارك به حوالي ٦٥٠  عارض وعارضة من مختلف محافظات الجمهورية.

 


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