3 طرق فعالة للتخلص من الزغطة.. أبرزها الماء المثلج

كتبت فاطمة خليل

ما الذي يسبب الزغطة؟ الزغطة مشكلة صغيرة مزعجة يمكن أن تؤثر عليك، وعلى الرغم من أن الزغطة ليست مشكلة خطيرة، إلا أنها مزعجة للغاية، لذلك نقدم بعض طرق العلاج الذاتي التي يمكن أن تساعدك على التخلص من الزغطة، بحسب موقع "Health". تحدث الزغطة بسبب التشنجات اللاإرادية للحجاب الحاجز، وهي عضلة تلعب دورًا مهمًا في التنفس نظرًا لعدم سيطرة الحجاب الحاجز، نشعر بضيق في التنفس ناتج عن هذه العملية. يمكن أن يكون سبب الزغطة لأسباب مختلفة مثل الأكل أو الشرب بكثرة أو بسرعة كبيرة أو استهلاك الكحول أو المشروبات الغازية والتوتر وحتى الشعور بالعواطف الشديدة مثل الإثارة.

إذا استمرت الزغطة لأكثر من 48 ساعة ، فإنه يتطلب عناية طبية ولكن هذا ليس هو الحال عادة.

تستمر الزغطة لبضع دقائق فقط في معظم الحالات، وهناك طرق لإيقافها ببعض العلاجات المنزلية.

كيف تتخلص من الزغطة؟ 1. صدمة عقلك يمكنك أن تصدم الشخص الذي يعاني من الزغطة بالتسلل إليه وإعطائه ذعرًا بسيطًا أو يمكن لأي شخص أن يشاهد شيئًا ممتعًا، ما تفعله كل هذه الأفعال هو كسر نمط الزغطة ويسمح لك بالتشتت، وتعمل مثل هذه الإجراءات على مقاطعة الإشارات التي تسبب رد الفعل ، وبالتالي ، يمكنك إيقاف الزغطة.

2. تقنيات التنفس نظرًا لأن الزغطة تحدث نتيجة عمل الحجاب الحاجز ، فإن تجربة تقنيات التنفس المختلفة غالبًا ما تكون مفيدة من بين هذه الطرق التنفس في كيس ورقي أو حبس أنفاسك لمدة 10 ثوانٍ. تعمل تقنيات التنفس هذه على زيادة مستوى ثاني أكسيد الكربون في الدم، وهذا يمكن أن يوقف الزغطة.