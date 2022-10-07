كتب عبد الوهاب الجندى

قالت صحيفة واشنطن بوست، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن، سيحضر قمة المناخcop27 في مصر والمقرر عقدها في مدينة شرم الشيخ شهر نوفمبر المقبل.

وقالت الصحيفة نقلا عن مصادر رفضت الكشف عن هويتها، إن الرئيس بايدن سيسافر إلى مصر لحضور مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ هذا العام ، المعروف باسم COP27 .

وأوضحت الصحيفة، أن رحلة بايدن إلى شرم الشيخ ، ستكون المحطة الأولى في رحلة متعددة الجنسيات من المتوقع أن تشمل التوقف في كمبوديا وإندونيسيا لحضور قمم عالمية كبرى ، بما في ذلك قمة مجموعة العشرين.