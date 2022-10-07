اليوم السابع
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ميناء الإسكندرية تستقبل سفينة الشحن العملاقة SEAWAY SWAN

الجمعة، 07 أكتوبر 2022 12:18 م
ميناء الإسكندرية تستقبل سفينة الشحن العملاقة SEAWAY SWAN ميناء الإسكندرية
الإسكندرية أسماء على بدر

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وصلت على أرصفة الهيئة العامة لميناء الإسكندرية صباح اليوم الجمعة الموافق 7 أكتوبر 2022، سفينة الشحن SEAWAY SWAN والمحملة بعدد 4 أوناش عملاقة STS ، الخاصة بتشغيل محطة تحيا مصر متعددة الأغراض على الأرصفة من 55 إلى 62 بميناء الإسكندرية.
 
وتعد هذه السفينة من أحدث السفن التي تم إنشاؤها كناقلة ثقيلة heavy load carrier، حيث تم الانتهاء من بنائها ودخولها الخدمه في العام الجاري عام 2022 بطول 218 م وعرض 43 م وغاطس يصل الى 8.4 م وتصل اقصى سرعه لها الى 13.9 عقده وتصل اقصى حموله كليه لها الى 50,000 طن ، وتحمل السفينه الجنسيه النرويجيه وهي قادمه من ميناء تشينغداو الصيني.
 
وكان في استقبال السفينه وزارة النقل، ممثلة في عدد من قياداتها، وهم اللواء بحري نهاد شاهين رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لميناء الإسكندرية، واللواء بحري  عبد القادر درويش رئيس مجلس اداره شركة المجموعه المصريه للمحطات متعدده الاغراض ،  بالاضافه الى عدد من القيادات البارزه بهيئه ميناء الإسكندرية.
 
و قامت الوحدات البحرية التابعه لهيئة ميناء الإسكندرية  من قاطرات ولنشات ارشاد باستقبال السفينه فورا دخولها الى نطاق ميناء الاسكندريه ومساعدتها بسرعه وكفاءه عاليه في اتمام عمليه الملاحه داخل الميناء وصولا الى تراكيها على الرصيف المخصص لها.
 
 
يذكر أن مشروع إنشاء محطة تحيا مصر  متعددة الأغراض على الأرصفة من 55-62 بميناء الأسكندرية هو احد اضخم المشروعات العملاقه الجاري تنفيذها بميناء الاسكندريه حاليا بتكلفة إستثمارية  7 مليار جنيه حيث يهدف المشروع إلى زيادة الطاقة الإستيعابية للتداول والتخزين بالميناء من حاويات وبضائع عامة.
 
ويتكون المشروع من أرصفة بطول 2500م بأعماق تتراوح بين 14.5 – 17.5م وبمساحة أرضية تبلغ 545 ألف م2 وتقوم شركة المجموعة المصرية للمحطات متعددة الاغراض (الغرابلي- إيديكس) بتنفيذ المشروع والذي تم البدء فيه بتاريخ 1/3/2020 وبلغت نسبة التنفيذ 99% .
 
 

 


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