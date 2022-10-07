مطار الغردقة الدولى يستقبل 77 رحلة طيران تقل على متنها 11 ألف راكب

وتحتل السياحة الألمانية مقدمة الجنسيات الوافدة إلى مدينة الغردقة بشكل عام، حيث تعمل الجهات المختصة داخل مطار الغردقة الدولى على تسهيل إجراءات الدخول للسياح الأجانب ونقلهم من المطار إلى الفنادق المختلفة للاستمتاع بإجازاتهم بمنتجعات البحر الأحمر.

ويستقبل مطار مرسى علم الدولى، اليوم الجمعة، 8 رحلات طيران دولية، تقل على متنها قرابة 1200 سائح، من جنسيات مختلفة، وذلك ضمن 108 رحلات طيران استقبلها المطار، بداية من السبت الماضى حتى اليوم الجمعة.

وتبين أن جداول وصول اليوم هى، 5 رحلات من التشيك، ورحلة من إيطاليا، ورحلة من هولندا وأخرى من ألمانيا، حيث تقدم الجهات المختصة إجراءات الوصول للسياح من كل دول العالم ونقلهم إلى الفنادق.