مصرع شخص وإصابة آخر في حادث سير ببنى سويف

بنى سويف هانى فتحى

لقى شخص مصرعه، وأصيب آخر، مساء اليوم الجمعة فى حادث انقلاب دراجة بخارية على الطريق الصحراوي الغربي نطاق مركز إهناسيا غربي محافظة بني سويف .

تلقى اللواء أسامة حلمي مدير أمن بني سويف مساعد وزير الداخلية، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بوقوع حادث انقلاب دراجة بخارية على الطريق الصحراوي الغربي في نطاق مركز اهناسيا غربي المحافظة.

واستقبل مستشفى بنى سويف التخصصى محمود.أ.ع، جثة هامدة وتم إيداع جثته داخل مشرحة المستشفى، كما استقبل المستشفى "ربيع.ف.ح"، مصاب بإصابات مختلفة، وجار تقديم الإسعافات الأولية وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة له تحت إشراف الدكتور تامر حامد مدير عام المستشفى.