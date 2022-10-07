مستشار الرئيس للصحة: مصر نجحت فى إدارة أزمة كورونا بكل كفاءة واقتدار

كتبت أمل علام

كشف الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، خلال مؤتمر الجمعية المصرية لأمراض الصدر والتدرن "بالمودلتا"، المنعقد حاليا بالقاهرة، أن جائحة كورونا كانت من أصعب السنوات التى مررنا بها، موضحا أننا استطعنا أن نعبر من أزمة كورونا بنجاح، ومصر كلها رئيساً وحكومة وشعباً وقفوا لكى يعبروا الأزمة، مؤكدا أن الذى حدث فى إدارة أزمة كورونا مثلما حدث فى إدارة حرب 1973.

وقال تاج الدين، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، فى 6 أكتوبر عام 1973 أنشأنا مستشفى الطوارئ فى مستشفى عين شمس، وتابعنا الإنجاز المصرى خلال هذه الأيام، وقتها لم أغادر المستشفى لمدة 3 أشهر ونصف، واستقبلنا أول مصاب يوم 16 أكتوبر عام 1973، وعملنا بنفس القوة وبنفس الأداء خلال أزمة كورونا.

وأشار تاج الدين إلى أن الأطباء عملوا بكل طاقتهم خلال كورونا، وأن هذه الإمكانيات والقدرات والإخلاص فى العمل تابعناه فى كل مكان ليل نهار لكى نضمن أن يجد كل مريض سرير رعاية مركزة أو جهاز تنفس صناعى أو العلاج اللازم، ووفرنا كل الأدوية العالمية، وكل اللقاحات، واستطعنا أن نحضر جميع التطعيمات العالمية إلى مصر وتوفيرها لكل المواطنين، وأن نعبر من هذه الأزمة بنجاح كما عبرنا في نصر أكتوبر.