محافظ الجيزة يكلف رؤساء الأحياء بمنع تعديات المحال والمطاعم على الطريق العام

كتبت - مرام محمد

كلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة ، بمواصلة جهود إزالة التعديات ورفع الإشغالات من الطريق العام وعدم السماح للمنشآت التجارية والمحال والمطاعم باستغلال أرصفة المشاة ومسار الطريق في وضع الإشغالات، وذلك لتوفير حرم آمن لسير المواطنين وضمان عدم إعاقة الحركة المرورية.

تصريحات المحافظ جاءت خلال جولته بشوارع طلعت حرب وسعد زغلول ومحمد حجازي بإمبابة بحي شمال الجيزة وترعة السواحل بحي الوراق.

ووجه المحافظ، خلال جولته رئيس حي شمال الجيزة، بإزالة تعديات لمقاهي وكافيهات ومحال علي الطريق العام وخط التنظيم بشارع طلعت حرب مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، مشدداً على ضرورة أن تكون الجهود دورية لضمان عدم تكرار المخالفة وتحقيق الانضباط بمسار الطريق.

كما كلف المحافظ بشن حملات مكبرة بشوارع الجمعية والوحدة والعامل الأول وسعد زغلول وعزيز عزت وقطاع المنيرة الشرقية؛ لرفع وإزالة الأوتاد والحواحز الحديدية الخاصه بحجز أماكن انتظار السيارات والمتعدية على الطريق العامة مع رفع الإشغالات والأكشاك المخالفة وبروز المحال والمنشآت التجارية، بالإضافة إلى متابعة التزام المحال والمنشآت التجارية بمواعيد الغلق المحددة.

شملت تكليفات محافظ الجيزة، متابعة أداء شركات النظافة والتأكد من تأدية المهام علي أكمل وجه مع الدفع بورديات نظافة إضافية بالبؤر الساخنة وعدم السماح بتراكم المخلفات ووجود إشغالات للباعة الجائلين بمحيط المدارس لتوفير المناخ الملائم للطلاب.

كما شدد محافظ الجيزة، على رئيس حي الوراق، بمنع الانتظار المخالف للمركبات بالجزر الوسطى وأعلى أرصفة المشاه، وذلك بالتنسيق مع إدارة المرور، موجها بكلبشة السيارات المتعدية على الجزيرة الوسطى بشارع ترعة السواحل بالوراق والتي تشهد تواجد لمجمع مدارس وكثافات عالية، الأمر الذي يتسبب في إعاقة الحركة المرورية وسير الطلاب مع استمرار الحملات الدورية لضمان عدم تكرار الوقوف الخاطئ للمركبات وتحرير المحاضر للمخالفين.

وفي ذات الإطار وتنفيذا لتكليفات محافظ الجيزة، تم رفع 150 إطار سيارات وحاجز حديدي يستخدم لحجز اماكن انتظار السيارات بالطريق العام بالمنيرة الشرقية مع التشديد علي المخالفين بعدم تكرار المخالفه مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية.

رافق محافظ الجيزة خلال جولته، هند عبد الحليم نائب المحافظ، وأيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش، وأشرف بكر رئيس حي شمال الجيزة، وممدوح ذكي رئيس حي الوراق.