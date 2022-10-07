الجيزة تواصل أعمال تنفيذ محطة الصرف الصحى بسقارة.. صور

كتبت - مرام محمد

تواصل محافظة الجيزة ، جهودها للانتهاء من أعمال إنشاء محطة الصرف الصحى بقرية سقارة التابعة لمركز ومدينة البدرشين، استجابة لمطالب المواطنين، وذلك في إطار اهتمام الدولة نحو تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، أن المحافظة كانت تعاني من وجود بعض المشروعات المتعثرة بالمراكز والمدن، التي استوجبت تكاتف كافة أجهزة المحافظة لتذليل جميع العقبات التي كانت تواجهها، خاصة في قطاع الصرف الصحى، حيث تم الانتهاء منها وإدخالها الخدمة، موضحا أنه تم تنفيذ 11 محطة معالجة للصرف الصحي بتكلفة 8,2 مليار جنيه، بخلاف تنفيذ مشروعات إحلال وتجديد لمحطات وشبكات المياه.

وأشار اللواء أحمد راشد، إلى أن المشروعات ساهمت بشكل كبير فى رفع الطاقة الإنتاجية للمياه لتصل إلى 2,8 مليون م3 لخدمة حوالي 10 ملايين نسمة من خلال إضافة وتنفيذ 8 محطات مياه بطاقة 600 ألف متر مكعب، وهو ما انعكس على تحسن ضغوطات المياه بالعديد من القطاعات والبؤر الساخنة والتى كانت مصدراً للشكاوى المتكررة للمواطنين على مدار سنوات.

وتشهد المحافظة مشروعات ضخمة في قطاع الصرف الصحي بقرى منيل شيحة وعرب منيل شيحة وطموه والمنوات ونزلة الأشطر وزاوية أبو مسلم وميت قدوس وميت شماس بمركز ومدينة أبوالنمرس ومشروع الصرف الصحي بقرية أم خنان والشيخ عتمان بمدينة الحوامدية.

وأكد المحافظ، تذليل كافة العقبات لسرعة الانتهاء من المشروعات، مشيرا إلى أن الجهاز التنفيذى لمشروعات الشرب والصرف الصحى وبالتنسيق مع الجهات المعنية سوف يكثف من الجهود في مشروع الصرف الصحى بنزلة الأشطر والبالغ نسبه تنفيذه 90 %، ومشروع زاوية ابو مسلم والبالغ نسبة تنفيذه 75 % للانتهاء منهما بنهاية العام الجاري، إلى جانب الانتهاء من مشروعات الصرف بمنيل شيحة وطموة والتي تتراوح نسب تنفيذهم من 60 الى 75 %، وذلك بنهاية شهر يونيو من العام القادم وذلك بالتوازي مع الإسراع من وتيرة الأعمال بباقي المشروعات لإدخالها الخدمة.



