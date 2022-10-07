ماسة "النجمة الوردية" تباع فى مزاد بضعف سعرها بسبب الملكة اليزابيث

كتبت: نهال أبو السعود

بيعت ألماسة نادرة لونها وردي زاهي مقابل 52 مليون استرلينى فى هونج كونج ما يعادل ‏أكثر من ضعف سعرها المقدر - وسجلت رقما قياسيا عالميا لأعلى سعر للقيراط للماس ‏المباع فى المزاد.‏

وفقا لصحيفة الجارديان، بيعت ألماسة ويليامسون بينك ستار التي يبلغ وزنها 11.15 ‏قيراط ، والتي سميت على اسم ماسة وردية أخرى مُنحت للملكة إليزابيث الثانية كهدية ‏زفاف ، إلى مشتر لم يكشف عنه في مزاد أقامته سوثبيز هونج كونج يوم الجمعة.‏

قال توبياس كورميند ، العضو المنتدب لمتجر للمجوهرات في لندن ، إن ارتباط الحجر ‏بالملكة الراحلة من المحتمل أن يكون ساعد في رفع قيمته.‏

وقال: "هذه نتيجة مذهلة ، تثبت مرونة أفضل الألماس في ظل اقتصاد هش عندما تفكر ‏في الارتباط المغري بالملكة إليزابيث ، فإن ارتفاع أسعار الماس الوردي بفضل ندرته ‏المتزايدة ، وخلفية الاقتصاد العالمي غير المستقر."‏

وأضاف: "شهدت أسعار بعض الألماس الأعلى جودة في العالم تضاعفًا على مدار ‏السنوات العشر الماضية."‏

الماس الوردي نادر بشكل خاص بين الماس الملون ولا أحد يعرف بالضبط كيف اكتسب ‏لونه الفريد جيولوجيًا.‏

وقالت دار سوذبيز: "في حين أن النيتروجين والبورون مسؤولان عن درجات الألوان ‏الزاهية للماس الأصفر والأزرق على التوالي ، فلا يوجد دليل على أن الماس الوردي ‏يستمد لونه من عناصر اخرى".‏

وتابع: "بدلاً من ذلك ، يمتص التركيب البلوري للحجر الضوء بشكل انتقائي نتيجة لعيب ‏شبكي خاص ، مما ينتج عنه ترتيب غير عادي للذرات في البلورة. تتسبب هذه الحالات ‏الشاذة السعيدة أحيانًا في ظهور حبيبات وردية في الكريستال الماسي - وهو عرض لامع ‏تمامًا للعيوب ".‏