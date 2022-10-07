ماسة "النجمة الوردية" تباع فى مزاد بضعف سعرها بسبب الملكة اليزابيث

بيعت ألماسة نادرة لونها وردي زاهي مقابل 52 مليون استرلينى فى هونج كونج ما يعادل أكثر من ضعف سعرها المقدر - وسجلت رقما قياسيا عالميا لأعلى سعر للقيراط للماس المباع فى المزاد.
وفقا لصحيفة الجارديان، بيعت ألماسة ويليامسون بينك ستار التي يبلغ وزنها 11.15 قيراط ، والتي سميت على اسم ماسة وردية أخرى مُنحت للملكة إليزابيث الثانية كهدية زفاف ، إلى مشتر لم يكشف عنه في مزاد أقامته سوثبيز هونج كونج يوم الجمعة.
قال توبياس كورميند ، العضو المنتدب لمتجر للمجوهرات في لندن ، إن ارتباط الحجر بالملكة الراحلة من المحتمل أن يكون ساعد في رفع قيمته.
وقال: "هذه نتيجة مذهلة ، تثبت مرونة أفضل الألماس في ظل اقتصاد هش عندما تفكر في الارتباط المغري بالملكة إليزابيث ، فإن ارتفاع أسعار الماس الوردي بفضل ندرته المتزايدة ، وخلفية الاقتصاد العالمي غير المستقر."
وأضاف: "شهدت أسعار بعض الألماس الأعلى جودة في العالم تضاعفًا على مدار السنوات العشر الماضية."
الماس الوردي نادر بشكل خاص بين الماس الملون ولا أحد يعرف بالضبط كيف اكتسب لونه الفريد جيولوجيًا.
وقالت دار سوذبيز: "في حين أن النيتروجين والبورون مسؤولان عن درجات الألوان الزاهية للماس الأصفر والأزرق على التوالي ، فلا يوجد دليل على أن الماس الوردي يستمد لونه من عناصر اخرى".
وتابع: "بدلاً من ذلك ، يمتص التركيب البلوري للحجر الضوء بشكل انتقائي نتيجة لعيب شبكي خاص ، مما ينتج عنه ترتيب غير عادي للذرات في البلورة. تتسبب هذه الحالات الشاذة السعيدة أحيانًا في ظهور حبيبات وردية في الكريستال الماسي - وهو عرض لامع تمامًا للعيوب ".
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