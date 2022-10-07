لجنة الاستماع في الكونجرس تعاود الاجتماعات لبحث الهجوم على الكونجرس 6 يناير

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تعقد لجنة الاستماع في الكونجرس الأمريكي جلسة مؤجلة الخميس المقبل؛ لبحث الهجوم الذي تعرض له الكونجرس يوم 6 يناير بعد خسارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب الانتخابات.

تأتي جلسة الاستماع، المقرر عقدها في 13 أكتوبر في الساعة الواحدة بعد الظهر، بعد أن أرجأت اللجنة جلسة واحدة كانت مقررة الأسبوع الماضي بسبب الاستعدادات لمواجهة إعصار إيان، وفق صحيفة "ذا هيل" الأمريكية.

وظل المشرعون صامدين بشأن ما يحتمل أن يكون جلسة الاستماع النهائية للجنة قبل منتصف المدة في نوفمبر، وأقروا بأن اللجنة تكافح بشأن كيفية تلخيص ما وصفه النائب جيمي راسكين (ديمقراطي من ولاية ماريلاند) بأنه "انهيار" جديد للمعلومات حول حادث مبنى كابيتول هيل.

واجتمع فريق التحقيق التابع للجنة مؤخرًا مع العديد من المسؤولين السابقين في حكومة ترامب، بما في ذلك وزير الخارجية السابق مايك بومبيو.

لكن رئيس اللجنة بيني طومسون، قال إنه لا يتوقع المناقشات الخاصة بالتعديل الخامس والعشرين لمنع الرئيس السابق ترامب من تولي منصبه بشكل كبير في جلسة الاستماع تلك.