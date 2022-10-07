قطع المياه عن بعض المناطق بالوراق والعجوزة وشمال الجيزة وبولاق الدكرور

كتبت - مرام محمد

أعلنت محافظة الجيزة، عن قيام شركة مياه الشرب والصرف الصحي ب قطع المياه بعدد من المناطق لربط خط المياه قطر 1200 مم الجديد على خط المياه قطر 1200 القائم، والمتعارض مع مسار محور الفريق كمال عامر بالجزء الرابع من القطاع الشمالي.

وأشارت محافظة الجيزة بأن القطع سيكون لمدة 6 ساعات، وذلك اعتباراً من الساعة الثانية عشر ليلا اليوم الجمعة الموافق 7 / 10 / 2022 وحتى الساعة السادسة صباحا يوم السبت الموافق 8 / 10 / 2022.

ونوهت محافظة الجيزة، بأن المناطق المتأثرة بانقطاع المياه تابعة لأحياء الوراق والعجوزة وشمال الجيزة وبولاق الدكرور، على أن تقوم شركة مياه الشرب والصرف الصحي بتوفير سيارات محملة بالمياه النقية الصالحة للشرب للتحرك في الأماكن المتأثرة وللطوارئ يتم الاتصال على الخط الساخن 125 لتلبية احتياجاتهم فورا.