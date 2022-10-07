قتيل و4 جرحى فى انفجار سيارة بمحافظة أربيل العراقية

كتب عبد الوهاب الجندى

كشف جهاز مكافحة إرهاب كردستان، اليوم الجمعة، أسباب انفجار سيارة في محافظة أربيل.

وقال الجهاز في بيان: إن" انفجار السيارة في أربيل ناجم عن عبوة ناسفة"، لافتاً إلى أن "الانفجار تسبب بحالة وفاة واحدة و4 جرحى".

وكان محافظ أربيل أوميد خوشناو، قد أكد اليوم الجمعة، عدم معرفة أسباب انفجار السيارة بأربيل، وقال خوشناو في بيان إن" الانفجار أدى إلى وفاة سائق السيارة".

من جانبه قال مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "القوات الأمنية وصلت إلى مكان حادث انفجار السيارة وبدأت بالتحقيقات".