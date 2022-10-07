اليوم السابع
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أكرم القصاص
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قتيل وأكثر من 100 مصاب فى أحداث شغب بملعب مدينة لا بلاتا الأرجنتينية

الجمعة، 07 أكتوبر 2022 09:41 ص
قتيل وأكثر من 100 مصاب فى أحداث شغب بملعب مدينة لا بلاتا الأرجنتينية مباراة كرة قدم فى الأرجنتين
وكالات الأنباء

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شهدت مباراة كرة قدم فى الأرجنتين، بين ناديى "بوكا جونيورز" و"خيمناسيا وإسغريما" أحداث شغب، راح ضحيتها قتيل وأصيب أكثر من 100 شخص، حسبما نقلت "روسيا اليوم".

وأقيمت المباراة على ملعب مدينة لا بلاتا الأرجنتينية، حيث تم بيع تذاكر للمباراة أكثر من سعة المقاعد الموجودة فى المدرجات.

وحاول المشجعون الواقفون عند مدخل الملعب واقتحام الاستاد، وذلك قبل تدخل الشرطة التي حاولت السيطرة على الجماهير بالغاز المسيل للدموع.

ما أدى إلى توقف المباراة في الدقيقة التاسعة، وعندما بدأ الجمهور في التدافع للخروج من المدرجات أصيب أحد المشجعين بنوبة قلبية وتوفى.

وقال سيرجيو بيرني وزير الأمن في بوينس آيرس، إن خمسة أو ستة من ضباط الشرطة أصيبوا خلال أعمال الشغب، وألقى بالمسؤولية على عاتق منظمي الحدث.

وتقرر تأجيل المباراة لموعد لاحق لم يحدد بعد، وفقا لتقرير Todo Noticias.

 


الارجنتين

مباراه كره قدم

حادث تدافع فى ملعب

تدافع فى ملعب كره قدم

بوكو جونيورز

خيمناسيا وإسغريما



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