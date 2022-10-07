فقدان التوازن وتغير طريقة المشى قد تكون أعراض مبكرة للإصابة بالخرف

كتبت فاطمة خليل

يعد الخرف حاليًا السبب الرئيسي السابع للوفاة وأحد الأسباب الرئيسية للإعاقة والتبعية بين كبار السن على مستوى العالم، وفقًا لمنظمة الصحة العالمية، ومع ذلك، فإن الخرف ليس مرضًا محددًا ولكنه مجموعة من الأعراض التي تؤثر على الوظائف الإدراكية بما في ذلك الذاكرة والتفكير والاستدلال والقدرات الاجتماعية ومن أنواعه مرض الزهايمر، ويمكن أن تكون تغيرات في طريقة المشى علامة مبكرة على احتمالية اصابتك بالخرف قبل حدوثه بسنوات، بحسب موقع "تايمز أوف إنديا".

يمكن أن تكون العلامات العصبية محددات مبكرة للخرف

الخرف هو حالة تصيب الدماغ عادة، أي أن لها تأثير عصبي على الجسم، مما يزيد من خطر التدهور المعرفي في حين أنه لا توجد طريقة لمنعه ، يعتقد الخبراء أنه يمكن اكتشافه في وقت مبكر من الحياة.

قالت الدكتورة سارة إيماريسيو، رئيسة الأبحاث في Alzheimer’s Research UK، إن "التغيرات الدماغية المرتبطة بالأمراض التي تسبب الخرف يمكن أن تبدأ في الدماغ حتى 20 عامًا قبل ظهور أعراض مثل فقدان الذاكرة.

أحد التغييرات الرئيسية في الدماغ المبكرة في مرض الزهايمر هو تراكم بروتين الأميلويد.

وأضافت: "بينما يمكننا اكتشاف مستويات هذا البروتين من خلال فحوصات الدماغ باهظة الثمن والاختبارات البيولوجية الأخرى ، لن يستمر كل شخص لديه مستويات عالية من الأميلويد في تطوير أعراض مرض الزهايمر".

ومن ثم فإن بعض الأعراض العصبية تشمل: فقدان الذاكرة ، وصعوبة التواصل أو العثور على الكلمات ، ونقص التفكير وقدرات حل المشكلات ، وصعوبة القيام بالمهام المعقدة ، والتخطيط ، والتنظيم ، وأكثر من ذلك.

الأداء البدني مثل التغييرات في أسلوب المشي يمكن أن يساعد في التشخيص المبكر

إلى جانب المحددات العصبية، يعتقد الخبراء أن الأداء البدني يمكن أن يكون أيضًا مؤشرًا قويًا على المرض.

وفقًا لـ WebMD ، يمكن أن تظهر الأعراض بشكل مختلف لكل حالة من حالات الخرف، ولكن في بعض الأحيان يمكن أن تظهر التغييرات الجسدية قبل فقدان الذاكرة.

في إحدى الدراسات، كان الأشخاص الذين يمشون ببطء أو يعانون من ضعف التوازن أكثر عرضة للإصابة بمرض الزهايمر في السنوات الست التالية.

تشير هذه التغيرات الجسدية إلى التدهور البطيء لخلايا الدماغ والتواصل العصبي. إذا تُركت دون علاج ، يُقال إن هذه التدهورات تؤثر تمامًا على قدرة الشخص على المشي ومعالجة المعلومات بحرية.

علاوة على ذلك ، قد تنشأ مشكلات التوازن أيضًا بسبب صعوبة القدرات البصرية والمكانية.