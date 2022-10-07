عون: انتخاب رئيس جديد للبنان أولوية

إيمان حنا

أبلغ رئيس لبنان العماد ميشال عون، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية السفير حسام زكي، خلال استقباله، اليوم الجمعة، أن الأولوية المطلقة يجب أن تكون راهناً لانتخاب رئيس جديد للدولة، لأن وجود الرئيس أساسي لتشكيل حكومة جديدة وليس العكس، وفق بيان لرئاسة لبنان.

واعتبر عون أن الجهود يجب أن تنصب على إنجاز الاستحقاق الرئاسي، لأن بلداً مثل لبنان بخصوصيته وتميزه وتعدديته، لا يمكن أن تتحقق فيه الشراكة الوطنية الكاملة والميثاقية في غياب رئيس الجمهورية، ما يمكن أن يعرضه لأوضاع تؤثر على وحدته وتضامن أبنائه.

وأشار الرئيس عون إلى أن لبنان ينتظر نتيجة الاتصالات التي يجريها الوسيط الأمريكي آموس هوكشتاين مع الإسرائيليين لتحديد مسار المفاوضات غير المباشرة لترسيم الحدود الجنوبية.

وكان السفير زكي نقل إلى الرئيس عون في مستهل اللقاء تحيات الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، وتمنياته بدوام استقرار لبنان، وأوضح أن زيارته إلى بيروت تندرج في إطار اهتمام الجامعة بالأوضاع اللبنانية، لا سيما في ما خص الاستحقاق الرئاسي ومواقف الأطراف اللبنانية منه، مع التأكيد على أهمية انتخاب رئيس جديد للجمهورية وضرورة تعاون الجميع لتحقيق هذه الغاية.

ضم الوفد المرافق للسفير زكي، السيدة لمى قاسم، والمستشار جمال رشدي، والمستشار يوسف السبعاوي، وحضر عن الجانب اللبناني الوزير السابق سليم جريصاتي، والمدير العام لرئاسة الجمهورية الدكتور أنطوان شقير، والمستشار ان رفيق شلالا واسامة خشاب.