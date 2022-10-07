ضبط 20 طن أرز شعير قبل تهريبهم للسوق السوداء بالبحيرة

البحيرة - ناصر جودة

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة حملات رقابية مكثفة لمواجهة بيع السلع المدعمة واحتكار السلع لبيعها فى السوق السوداء بالاشتراك مع مباحث التموين.



وأسفرت تلك الحملة عن ضبط 20 طن أرز شعير داخل مخزن تم تجميعه بغرض الحجب عن التداول بالأسواق وإحتكار سلعة إستراتيجية، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.





أشرف على الحملات الرقابية المحاسب مجدى الخضر وكيل وزارة التموين ومفتاح عبد اللطيف مدير التجارة الداخلية وسمير البلكيمى مدير الرقابة بمديرية التموين.



وتأتى هذه الحملات فى إطار الجهود المبذولة لمحافظة البحيرة لتكثيف الحملات التموينية على الأسواق والمخابز والعمل على ضبط الأسعار والتأكد من جودة السلع المعروضة ومطابقتها للمواصفات مع إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين للحفاظ على صحة المواطنين وضمان وصول الدعم لمستحقيه والإلتزام بالقرارات التموينية المحددة.







