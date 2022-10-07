اليوم السابع
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صدمة تصيب بريطانى بعد رسوم أوبر أكثر من 35 ألف إسترلينى لرحلة ربع ساعة

الجمعة، 07 أكتوبر 2022 02:27 م
صدمة تصيب بريطانى بعد رسوم أوبر أكثر من 35 ألف إسترلينى لرحلة ربع ساعة سيارة
كتبت ريم عبد الحميد

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حالة من الصدمة أصابت رجلا بريطانيا كان يستقل سيارة أوبر، وذلك بعد أن تم تغريمه 35 ألف جنيه استرلينى على رحلة استغرقت 15 دقيقة فقط، وذلك بعد أن اختلط الأمر على السائقين بلدة فى مانشستر ببريطانيا وأخرى فى استراليا على بعد 10  آلاف ميل.
 
وبحسب ما ذكرت صحيفة دايلى ميل، فإن أوليفر كابلان، البالغ من العمر 22 عاما، تم إخباره أنه سيتكلف 10 استرلينى فقط على الرحلة التى استغرقت ربع الساعة وقطعت أربعة أميال من هايد فى مانشستر الكبرى إلى أشتون اندر لين فى رحلة لرؤية أصدقائى.
 
 لكنه استيقظ فى الصباح التالى وجد أن أوبر حاولت أخذ 35.427.97 استرلينى من حسابه المصرفى. ويعتقد أن السابق قد خلط بين اشتون اندر لين ببلدة أشتون قرب أديلايد فى جنوب أستراليا.  ولحسن حظ أوليفر، غيرت الشركة الرسوم لاحقا لصبح 10.53 استرلينى فقط، واعتذرت عن الخطأ.
 
وفى تصريحات لصحيفة الصين، قال أوليفر إن الرحلة استغرقت 15 دقيقة ، وقيل إن الفاتورة تتراوح بين 10 و11 جنيهًا إسترلينيًا ، تم تحصيلها من بطاقة الخصم الخاصة بي. لكن عندما استيقظت من النوم ، كان آخر شيء توقعته هو تكلفة تزيد عن 35 الف جنيه إسترليني. وأضاف: كان يمكن أن يوقعني في كل أنواع المشاكل المالية. وقال متحدث باسم أوبر: "نأسف جدًا لأي إزعاج تسببنا به".
 
 

اوبر

بريطانيا

مانشستر

رسوم اوبر



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