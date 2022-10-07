"صحة الإسكندرية" تعلن افتتاح عيادات تغذية علاجية بوحدتى جون ومحسن لطب الأسرة

الأسكندرية جاكلين منير

أعلنت مديرية الصحة بالإسكندرية، عن افتتاح عيادات للتغذية العلاجية بوحدتي "جون"و"محسن" لطب الأسرة، حيث قالت الدكتورة حنان أنور مدير عام منطقة المنتزه الطبية، إنه تم افتتاح عيادات التغذية العلاجية بوحدتي جون ومحسن لطب الأسرة .

وأوضحت "أنور"، أنه سيتم تقديم أهم النصائح وأفضل الأنظمة الغذائية لمرضي السمنة والنحافة وما بعد جراحات السمنة، ومرضي الضغط والسكر ولأورام وكبار السن، كذلك تقديم أنظمة خاصة للسيدات في مرحلة الحمل والرضاعة .

من جهة أخرى أقامت منطقة العجمى الطبية، حلقة توعية للمواطنين، بنادى الأسرة بوحدة العجمى البحرية، بالتعاون مع حى العجمى وشركة الصرف الصحي والهيئة العامة لتعليم الكبار.

وتضمنت الخدمات الطبية المقدمة للمرأة بالوحدات الصحية، والمبادرة الرئاسية لصحة المرأة والكشف المبكر عن سرطان الثدى ضمن مبادرة 100 مليون صحة وعرض فيديو عن كيفية الفحص المنزلي الذاتى، وندوة عن الصحة الإنجابية.

كما قام فريق التوعية بشركة الصرف الصحي بالإسكندرية بعمل ندوات توعية المواطنين عن أهمية المحافظة على شبكة الصرف الصحي والتخلص الآمن من المخلفات، وورشة عمل لصناعة الصابون من الزيوت المستخدمة، وعمل مسابقة وورشة تلوين للاطفال لتعريفهم بسلوكيات الحفاظ على شبكة الصرف الصحي أعقبها ندوة قدمها حى العجمى عن القضية السكانية والحد من التسرب من التعليم وأهمية محو الأمية.

كما شمل اليوم ندوة نظمتها إدارة المشروعات بحى العجمى عن الإدارة وكيفية الحصول على تمويل لمشروع والشروط اللازمة لذلك ، وورشة لتصنيع المشغولات اليدوية وإعادة تدوير للأوعية البلاستيك لعمل ديكورات للمنزل نظمها قصر ثقافة القبارى.