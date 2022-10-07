رئيس لجنة الصحة بالبرلمان: ننصح أصحاب المناعة الضعيفة بتلقى لقاح الأنفلونزا

كتبت أمل علام

كشف الدكتور أشرف حاتم وزير الصحة الأسبق ورئيس لجنة الصحة بالبرلمان، إننا في نهاية الموجة السادسة من كورونا، والحالات قليلة وبسيطة، ولكن مع دخول التشاء وبرودة الجو يمكن أن تزيد الحالات، وعلينا الحرص على اتباع الإجراءات الاحترازية والتباعد الجسدى حتى لا تزيد الحالات في الشتاء.

وأضاف الدكتور أشرف حاتم، وزير اللصحة الأسبق أستاذ الأمراض الصدرية بطب القاهرة، إن حالات كورونا قليلة وخفيفة، وداخلين على موسم الأنفلونزا، موضحا، إنه من المهم جدا الحرص على النظافة الشخصية، وننصح الذين يعانون من ضعف المناعة بتلقى لقاح الانفلونزا، لأن فيروس الأنفلونزا هذا العام متوقع أن يكون أكثر حده.

وأضاف، خلال مؤتمر الجمعية المصرية لأمراض الصدر والتدرن "بالمو دلتا"، المنعقد حاليا بالقاهرة، إن هناك تطورا كبيرا يحدث في مجال علاج الأمراض الصدرية كل يوم، وبعد مرور أكثر من عامين على وباء كورونا، بدأنا نعود للاهتمام بالأمراض الصدرية ونهتم بالأمراض المتعلقة بالتدخين، والعلاجات الجديدة لسرطان الرئة مثل العلاج الموجه، والعلاج البيولوجى، والإهتمام بمرضى الحساسية المزمنة وأمراض تليف الرئة.

من جانبها قالت الدكتورة سميحة عشماوى أستاذ الأمراض الصدرية بطب عين شمس، إنه يجب التوقف عن التدخين لمنع الإصابة بالسدة الرئوية، موضحة، إن هناك تطورا كبيرا في مجال الربو الشعبى، والأورام، وما بعد الإصابة بفيروس كورونا.