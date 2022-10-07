رئيس جامعة سوهاج يعلن فتح باب الترشح لجوائز الدولة التقديرية والتفوق للمبدعين

وفي هذا السياق دعا رئيس الجامعة، كافة الباحثين والعلماء بالجامعة الذين تنطبق عليهم شروط الترشح للتقدم للحصول على تلك الجوائز، التي تعتبر وسام تقدير للجهد المبذول في الأبحاث التي تخدم المنظومة البحثية في مصر.

وأوضح الدكتور حسان النعماني نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، أن تلك الجوائز تمنح من وزارة الثقافة سنوياً للمتميزين في الإنتاج الفكري في مجالات الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية، وهناك عدة شروط فيمن يمنح جوائز النيل وجوائز الدولة التقديرية والتفوق، من أهمها أن تكون له مؤلفات أو أعمال أو بحوث سبق نشرها أو عرضها أو تنفيذها، وأن يكون لهذا الإنتاج قيمة علمية أو فنية أو أدبية ممتازة تظـهر فيه دقة البحث والابتكار، وأيضاً أن يضيف إلى العلم أو الفن أو الأدب شيئًا جديدًا ينفع الوطـن خاصة والإنسانية عامة.