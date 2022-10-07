وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام" أن الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمى عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بعث برقية تهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي بمناسبة الذكرى التاسعة والأربعين لانتصارات حرب أكتوبر المجيدة .

وأضافت الوكالة أن عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة الشيخ حمد بن محمد الشرقي، وولي عهد الفجيرة الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، بعثا أيضا برقيتي تهنئة للرئيس السيسي بمناسبة ذكرى انتصارات اكتوبر.

كما بعث عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان الشيخ حميد بن راشد النعيمي وولي عهد عجمان الشيخ عمار بن حميد النعيمي ونائب حاكم عجمان الشيخ ناصر بن راشد النعيمي برقيات تهنئة للرئيس السيسي بمناسبة ذكرى اكتوبر.

