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حدث عالمى على أرض السلام.. 30 يوما تفصلنا عن قمة المناخ بشرم الشيخ

الجمعة، 07 أكتوبر 2022 01:00 ص
حدث عالمى على أرض السلام.. 30 يوما تفصلنا عن قمة المناخ بشرم الشيخ قمة المناخ
كتبت منال العيسوى

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بدأ العد التنازلي لانطلاق الحدث العالمى من أرض السلام مدينة شرم الشيخ، فلم يعد يفصلنا عن قمة الاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة للمناخ "COP 27" سوى 30 يومًا فقط.
 
مؤتمر المناخ سينطلق فى الفترة من 6 إلى 18 نوفمبر المقبل بمدينة شرم الشيخ بمشاركة 196 دولة من كل أنحاء العالم.
 
وستشهد فعاليات المؤتمر مفاوضات رسمية بالمنطقة الزرقاء، وفعاليات غير رسمية فى المنطقة الخضراء، كما تضم الفعاليات غير الرسمية الخاصة بالدولة المضيفة أياما موضوعية للحلول والتمويل، والزراعة والمياه، والطاقة، والشباب والمرأة، والطاقة وإزالة الكربون.

قمة المناخ

تغير المناخ

الأيام الموضوعية

قمة شرم الشيخ

المنطقة الخضراء

المنطقة الزرقاء

اليوم السابع بلس



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