وشدد كيري ـ في تصريح خاص لقناة (الحرة) الأمريكية الإخبارية اليوم الجمعة، من أبوظبي ـ على ضرورة التأكد خلال قمة المناخ "كوب 27" في شرم الشيخ من مدى التزام الدول بتعهداتها حول مكافحة التغيرات المناخية .

وأشار المسؤول الأمريكي إلى أن بعض دول العالم حققت بالفعل التزاماتها حول المناخ، ولكن هناك مجموعة أخرى من الدول لم تحقق حتى الآن أي التزامات قطعتها على نفسها بشأن مكافحة التغيرات المناخية.

ودعا كيري دول العالم إلى الالتزام بتعهداتها في مكافحة تغير المناخ، مؤكدا في الوقت نفسه على أهمية حشد جهود التعاون الدولي من أجل وقف الانبعاثات الكربونية.

ومن المقرر أن تستضيف مصر مؤتمر المناخ فى الفترة من 6 إلى 18 نوفمبر القادم بمدينة شرم الشيخ.

ويهدف "كوب 27" إلى "إيصال صوت الزعماء الأفارقة لحشد مزيد من الدعم الدولي من أجل التعافي البيئي لإفريقيا"، وفقا للجنة الاقتصادية لإفريقيا التابعة للأمم المتحدة .