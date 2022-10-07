بتدفئة أقل والعمل عن بعد.. فرنسا تطلق خطة لتوفير 40% من الطاقة بحلول 2050

تستمر أزمة الطاقة في أوروبا، وبدأت فرنسا في اتخاذ إجراءات والإعداد لخطة لتوفير الطاقة من تدفئة أقل، وزيادة نسبة العمل عن بعد، لإقناع مواطنيها بأهمية توفير الطاقة بسبب الحرب في أوكرانيا، للتغلب على الشتاء المقبل ومكافحة تغير المناخ على المدى الطويل.
في خضم انقطاع إمدادات الغاز الروسي ومشاكل في نصف مفاعلاتها النووية، كشفت الحكومة الفرنسية عن سلسلة من الإجراءات لتوفير الطاقة ، 10٪ في عامين مقارنة بعام 2019 و 40٪ بحلول عام 2050.
وقال الرئيس إيمانويل ماكرون خلال حدث في باريس من قبل ببيفرانس إينو جينيراتيون: "إذا تمكنت الأمة بأكملها من تحقيق هذا الهدف ، وهو أمر تطوعي بحت ، في أسوأ الحالات ، فسوف نجتاز الشتاء".
على الرغم من أن فرنسا قد التزمت بالفعل بتحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050 ، مثل باقي دول الاتحاد الأوروبي (EU) لمكافحة تغير المناخ ، إلا أن الحرب في أوكرانيا سلطت الضوء على اعتمادها على الهيدروكربونات الروسية.
ومنذ بدء الهجوم الروسي في فبراير ، تضاعفت الدعوات لتحقيق وفورات في الطاقة في الاتحاد الأوروبي واشتدت في الأسابيع الأخيرة ، في مواجهة شتاء معقد بدون غاز روسي وفي حالة موجة برد طويلة.
وحذر معهد إنسي للإحصاء من أن الاقتصاد الفرنسي قد يعاني في حالة صعوبات إمدادات الطاقة وتوقف الإنتاج في نهاية العام ، والذي حافظ في الوقت الحالي على توقعات توسع الناتج المحلي الإجمالي عند 2.6 ٪ في عام 2022.
وقام ثاني أكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي بالفعل بملء 100٪ من احتياطاته من الغاز الطبيعي وتوصل إلى اتفاق لألمانيا لتزويده بالكهرباء في حالة ذروة الاستهلاك ، خاصة وأن مصدره الرئيسي لإنتاجه ، الطاقة النووية ، يعاني من مشاكل .
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