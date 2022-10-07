بالجمال والخيول والهودج.. أهالى قرى الأقصر يحتفلون بالليلة الختامية للمولد النبوى

رصد "تليفزيون اليوم السابع" فعاليات احتفالات أهالى محافظة الأقصر بالمولد النبوى الشريف، وذلك بتنظيم فعاليات "الدورة" لتجوب الشوارع بمشارك المئات من الأهالى، والشباب على الخيول والجمال والحمير وغيرها من الطقوس المتوارثة فى قرى ونجوع الأقصر خلال الليلة الختامية للمولد.

وفى هذا الصدد نظم أهالى قرية الدير بمدينة إسنا، فعاليات الدورة الختامية للمولد النبوى الشريف، والتى جابت كافة أرجاء القرية وشوارعها بمشاركة المئات من الأهالى وسط ترديد الأناشيد الدينية والمديح فى حب رسول الله، حيث خرجت الدورة بالقرية من مقام الشيخ رزق إلى مجلس قروى الدير ومنطقة الجينات ومقام السيد أحمد وطريق المستشفى والسكة الحديد، وسط أجواء من البهجة والفرحة داخل شوارع القرية.

ويشارك فى المسيرات فى يوم غداً صباحية مولد النبى، والتى يطلق عليها "دورة المولد" الآلاف من أبناء مدينة الأقصر بأكملها، وهم يمتطون الخيول والجمال والعربات المختلفة قاموا بتزيينها للاحتفال بها فى المولد والدورة السنوية، كما يخرج أبناء قرى مدينة أرمنت بالرزيقات وأرمنت الحيط وأبناء مدينة الطود بقرى نجع خميس والعديسات وفى قرى مدينة إسنا ويجوبون شوارع القرى وهم يرددون الأناشيد والمديح فى حب رسول الله صلى الله عليه وسلم.

ومن الجدير بالذكر أن دورة المولد النبوى الشريفن يتم تنظيمها من قبل الطرق الصوفية والساحات الدينية والمئات من الأهالى فى مختلف أرجاء الأقصر ومحافظات الصعيد وحول مصر، وذلك للإبتهاج بقدوم خير الأنام رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الدنيا، فى طقوس وعادات دينية متوارثة بين الأهالى من الأجداد والآباء للإحتفال بليالى مولد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.

أما فى قرية منشأة العمارى فقد تم تنظيم المرماح الختامى وسباقات الخيول عصر اليوم الجمعة، حيث يقول عمار العمارى إبن القرية أن عادة مرماح الخيول وحلقات التبارز على ظهر الخيول وصينية الخيول هى عادات متوارثة منذ عشرات السنين، حيث يتم تنظيم الاحتفالات المختلفة بالموالد والمناسبات السعيدة من زفاف أو ميلاد طفل أو تخرج طلبة أو تفوق وغيرها بالطقوس الشهيرة بصورة دائمة، موضحاً أن مرماح الخيول يعتبر فرصة كبيرة للتقارب والتآخى والمحبة بين أبناء العائلات الكبرى فى الأقصر وباقى محافظات الصعيد، حيث يتجمع الخيالة من أصحاب الخبرات الكبار والشباب والنجوم الجدد وسط أجواء مبهجة وسعيدة، والجميع يتعلم فنون ركوب الخيول والمرماح وعمل الصينية الدائرية للتبارز بكل شرف وفرحة ومحبة بالرقص بالخيول.

وأوضح إبن قرية منشأة العمارى، لـ"اليوم السابع"، أن فعاليات المرماح بالخيول تبدأ بالتجمع فى إحدى الأراضى الواسعة المساحة والأرضية تكون ترابية لتظهر قدرات ومهارات الخيالة فيها، والتى تنطلق بعد صلاة العصر وتستمر بالعزف بالمزمار حتى وقت آذان المغرب، وينتقل الجميع من الخيالة والضيوف لتناول وجبة العشاء ثم يتم تنظيم عروض بالرقص بالخيول حتى نهاية وقت الليل وسط أجواء كرنفالية مبهجة.

ويعتبر مرماح الخيول والتحطيب من أهم ملامح الاحتفالات المختلفة فى الأقصر ومحافظات الصعيد، حيث يشارك كبار وشباب العائلات المختلفة بجانب مشاركة السياح فى مرماح قرى البر الغربى من مختلف الجنسيات بارتدائهم الجلاليب البلدية وحملهم للعصا للمشاركة مع المحطبين من خارج الحلبة أو بعد انتهاء المنافسة واحيانا يمتطون الخيول للمشاركة فى مسابقة "المرماح " أو سباق الخيل، حيث تخصص مساحة واسعة داخل الاحتفالات والموالد لسباقات الخيل التى يشاهدها آلاف المحبين هذا العام.



احتفالات-الأهالى-فى-الأقصر-بالمولد-النبوى



احتفالات-المولد-النبوى-فى-الأقصر



احتفالات-بالخيول-فى-الأقصر



احتفال-أهالى-الأقصر-بالمولد-النبوى



الاحتفالات-بالمولد-النبوى



المولد-النبوى-فى-الأقصر



جانب-من-احتفالات-الأهالى-بالمولد-النبوى



جانب-من-احتفالات-المولد-فى-الأقصر



جانب-من-عروض-الخيل



سيارة-تحمل-دي-جي-وميكروفونات



فرحة-الاحتفال-بالمولد-النبوى-فى-الأقصر



فرحة-أهالى-الأقصر-بالمولد-النبوى



مسيرة-حاشدة-للاحتفاء-بالمولد-النبوى



مسيرة-للاحتفال-بالمولد-النبوى



موكب-احتفالات-المولد-النبوى



موكب-احتفالات-المولد-النبوى-فى-الأقصر



موكب-اهالى-الأقصر-بالمولد-النبوى