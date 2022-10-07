انخفاض أسعار الغاز فى أوروبا

فاطمة شوقى

تراجعت أسعار الغاز في أوروبا، في تعاملات اليوم الجمعة، بنحو 6.5% إلى مستوى 1680 دولارا لكل ألف متر مكعب.

وتراجعت العقود الآجلة للغاز على مؤشر TTF بنسبة 6.5% إلى 1681.3 دولار لكل ألف متر مكعب، وكانت عقود الوقود الأزرق قد أنهت تعاملات أمس عند مستوى 1798.7 دولار لكل ألف متر مكعب، حسبما قالت صحيفة "الموندو" الإسبانية.

وعلى الرغم من تراجع أسعار الغاز في الأسواق الأوروربية فإنها ما تزال عند مستويات مرتفعة وتشكل تهديدا لاقتصادات الدول الأوروبية.

وعلى صعيد متصل أظهرت بيانات أوروبية أن منشآت تخزين الغاز تحت الأرض في أوروبا ممتلئة بنسبة تزيد عن 90%.

وكان وزير الخارجية المجرى بيتر زيجارتو قال في وقت سابق إن قرار تحديد سقف لسعر بيع النفط الروسى فى إطار الجولة الثامنة من عقوبات الاتحاد الأوروبى ضد موسكو، لن ينطبق على شحنات خطوط الأنابيب.

وتعتمد المجر، التي كانت أكثر منتقدي العقوبات ضد روسيا في الاتحاد الأوروبي، إلى حد كبير على شحنات الخام الروسية والغاز الروسي، وكلاهما يجري استيراده عبر خطوط الأنابيب.

وكان رئيس الوزراء المجرى، فيكتور أوربان، أعرب عن أمله في أن يرفع الاتحاد الأروبي عقوباته المفروضة على روسيا في ضوء العملية العسكرية فى أوكرانيا، بحلول نهاية العام الجارى.