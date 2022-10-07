اليوم.. مطار مرسى علم الدولى يستقبل 8 رحلات طيران بينهم 5 من التشيك

البحر الأحمر - عماد عرفة

يستقبل مطار مرسى علم الدولى، اليوم الجمعة، 8 رحلات طيران دولية، تقل على متنها قرابة 1200 سائح، من جنسيات مختلفة، وذلك ضمن 108 رحلات طيران استقبلها المطار، بداية من السبت الماضى حتى اليوم الجمعة.



وتبين أن جداول وصول اليوم هى، 5 رحلات من التشيك، ورحلة من ايطاليا، ورحلة من هولندا وآخرى من ألمانيا القاهرة، حيث تقدم الجهات المختصة إجراءات الوصول للسياح من كل دول العالم ونقلهم إلى الفنادق.



وكشفت جداول الوصول الأسبوعية التي استقبلها المطار منذ السبت الماضى أن هناك زيادة 7 رحلات دولية عن الأسبوع الماضى فى الرحلات الألمانية بعدد 3 رحلات وزيادة رحلة إيطالى ورحلة هولندى رحلة وفرنسى وسويسرى.



وتصدرت السياحة التشيكية فى المقدمة وتاليها الألمانية ثم البولندى، ووصلت الرحلات من بلجيكا بواقع 3 رحلات، و3 رحلات داخلية، و5 رحلات هولندية، و18 رحلة ايطالية و20 من ألمانيا، 31 رحلة تشيكى و18 رحلة بولندى، و4 رحلات من سويسرا، ورحلة من لكسمبورج، وسلوفاكيا والنمسا والمجر ورحلتين من فرنسا.



