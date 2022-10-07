وذكرت قناة (فرانس 24) في نشرتها الإنجليزية أن مراكز الاقتراع فتحت أبوابها في تمام الساعة السابعة صباحا (بالتوقيت المحلي للبلاد)، ومن المقرر أن تغلق في تمام الساعة الخامسة مساء، مشيرة إلى أن هناك ما يقرب من 1.5 مليون ناخب مسجل يحق لهم التصويت في الانتخابات.

وأوضحت القناة أنه يجري اختيار البرلمان المؤلف من 120 مقعدا من خلال نظام انتخابي مختلط، حيث يتم انتخاب 80 نائبا من قبل الناخبين، بينما يتم توزيع 40 مقعدا آخرين نسبيا.

ويقوم مراقبون دوليون بمراقبة الانتخابات التي من المتوقع أن تظهر نتائجها الاسبوع المقبل.

جدير بالذكر أن مملكة ليسوتو هي بلد غير ساحلي معزولة ومحاطة بالكامل من جميع الاتجاهات بدولة جنوب أفريقيا، وقد تعرضت لانقلابات ومحاولات انقلاب منذ الاستقلال عن بريطانيا عام 1966.

وخلال العقد الماضي، حكمت ليسوتو سلسلة من الحكومات الائتلافية أثبت أنها هشة ومنقسمة، كما لم يشغل أي رئيس وزراء منصبه لولاية كاملة مدتها خمس سنوات.