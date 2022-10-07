اليوم السابع
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الجمعة، 07 أكتوبر 2022 01:46 م
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المرور تحرر 22 ألف مخالفة تجاوز للسرعة خلال 24 ساعة

الجمعة، 07 أكتوبر 2022 01:22 م
المرور تحرر 22 ألف مخالفة تجاوز للسرعة خلال 24 ساعة مخالفات مرورية_أرشيفية
كتب محمود عبد الراضى _ عبد الله محمود

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واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم، حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط (85003) مخالفة مرورية متنوعة من بينها المخالفات (22108) مخالفة تجاوز السرعة المقررة.
 
ونجحت الجهود في ضبط (1931) مخالفة السير بدون تراخيص و(5) دراجات نارية مخالفة و(15) مخالفة موقف عشوائى و(8) مخالفات شروط التراخيص.
 
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية.
 
 

مخالفات مرورية

تجاوز السرعة

تحقيق الانضباط

قائدى السيارات



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