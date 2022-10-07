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العاملون فى تجارة الجملة سجلوا أعلى متوسط لساعات العمل بـ48.3 ساعة أسبوعيا

الجمعة، 07 أكتوبر 2022 01:00 ص
العاملون فى تجارة الجملة سجلوا أعلى متوسط لساعات العمل بـ48.3 ساعة أسبوعيا الإحصاء
كتب مدحت عادل

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رصدت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، تطور متوسط ساعات العمل الأسبوعية موزعة على أهم القطاعات الاقتصادية. 
 
وبلغ أعلي متوسط عدد ساعات العمل الأسبوعية بين العاملين في أنشطة تجارة الجملة والتجزئة واصلاح المركبات 48.3 ساعة، ثم يليها نشاط خدمات الغذاء والإقامة بعدد 47.4 ساعة وأقل متوسط لساعات العمل الأسبوعية بين العاملين في نشاط  التعليم 34.5  ساعة.
 
ووصل متوسط عدد ساعات العمل الاسبوعية إلى أعلى مستوياته بين العاملين في القطاع الخاص "داخل المنشات" 46.9 ساعة ثم يليه القطاع العام والاعمال العام  43.4 ساعة بينما ينخفض هذا المتوسط إلى 38.8 ساعة بالقطاع الحكومي.
 
وسجلت نسبة العاملين فى عمل دائـم 69.2% من إجمالي العاملين بأجر وترتفع هذه النسبة إلى 89.2% بين الإناث مقابل 65.6% للذكور.
 
وسجلت نسبة العاملين فى عمل دائم بالقطاع الحكومي أعلى نسبة، حيث بلغت 98.3% يليها العاملين فى القطاع العام والأعمال العام بنسبة 95.2%، وسجلت أقل نسبة للعاملين بعمل دائم في القطاع الخاص "خارج المنشآت" بنسبة 31.9%.

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